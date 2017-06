Eine Webseite des Karlsruher Tourismus GmbH wurde in dieser Woche mit dem "Werbe Grand Prix" ausgezeichnet. Der Internet-Auftritt zur Ausstellung "Cowboy und Indianer" konnte die Jury überzeugen.

Mit der Kampagne "Cowboy und Indianer" zur gleichnamigen Familienausstellung im Badischen Landesmuseum auf der Karlsruhe Tourismus Website begeisterte die Fächerstadt. In dieser Woche wurde ihr deshalb in Wien der 1. Preis des T.A.I. Werbe Grand Prix (Tourismuswirtschafts Austria & International), in der Kategorie Websites, Verbände und Destinationen verliehen.

Die Ehrung in diesem Wettbewerb für touristische Werbemittel ist eine besondere Auszeichnung, so doe Karlsruher Tourismus GmbH in einer Pressemeldung. Denn die hochkarätige Jury mit Experten aus den Bereichen der Werbung, Medien und Tourismus stimmte für Karlsruhe.

Werbe Grand Prix für Cowboy und Indianer

Gegen 252 andere Einreichungen setzten sie sich die Kampagnen-Seite www.cowboy.karlsruhe-tourismus.de in der Kategorie Websites, Verbände und Destinationen durch. Der Werbe Grand Prix gilt als härtester und fairster Wettbewerb für touristische Werbemittel im deutschsprachigen Raum, da die Gewinner auf zwei Arten ermittelt werden. Zusätzlich zur Jury-Wertung von Experten aus den Bereichen der Werbung, Medien und Tourismus erfolgt die Einbeziehung des Reisepublikums in das Voting.

Auf der Werbe Grand Prix-Website bewerten die Interessierten beispielsweise die eingereichten Seiten nach den Kriterien Benutzerführung und Informationsgehalt, Design, Funktionalität sowie Buchbarkeit. Die Gesamt-Sieger aus Jury- und Publikumswertung erhalten den Werbe Grand Prix – Kristall Award.

Karlsruhe überzeugte mit dem eingebetteten Video, dem übersichtlichen Programm und der Aufbereitung der wertvollen Informationen zur Ausstellung. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und die gelungene Ausstellung im vergangenen Jahr. Das zeigt, dass Karlsruhe kulturell und touristisch auf dem Vormarsch ist", sagte Hoffmann.