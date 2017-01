Jobmarkt in Karlsruhe: Zahl der Arbeitslosen nimmt wieder zu

Zum Jahresende gab es einen leichten saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das meldet die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in einer Pressemitteilung. Dennoch zeige sich der Arbeitsmarkt des vergangenen Jahres insgesamt stabil.

21.110 Frauen und Männer waren zum Stichtag ohne Arbeit - 363 mehr als vor einem Monat aber auch 744 weniger als vor einem Jahr. Das berichtet die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Die Arbeitslosenquote liege unverändert bei 3,7 Prozent. Vor einem Jahr habe sie noch bei 3,9 Prozent gelegen.

"Der moderate Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember passt zur Gesamtentwicklung des Jahres 2016. Insgesamt zeigte sich der Arbeitsmarkt im zurückliegenden Jahr äußerst stabil und auf einem sehr hohen Niveau" so Ingo Zenkner, der Vorsitzende der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Auch das kommende Jahr werde günstige Bedingungen am Arbeitsmarkt bieten "Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2017 die Stärke des regionalen Arbeitsmarktes anhalten wird."

Fast 10.000 Menschen in Karlsruhe ohne Job

Im Zuständigkeitsbereich der Hauptagentur Karlsruhe ist die Arbeitslosigkeit nach Aussage der Agentur von November auf Dezember um 194 auf insgesamt 9.418 angestiegen. Mit 4,2 Prozent liege sie aber um drei Zehntelprozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

In den vergangen vier Wochen konnten 2.681 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, wie die Agentur für Arbeit weiter meldet. Das waren rund 300 weniger als vor vier Wochen aber 241 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig mussten sich 2.886 Personen in der Karlsruher Hauptagentur oder in den Jobcentern neu oder erneut arbeitslos melden.

Der Karlsruher Arbeitgeberservice akquirierte nach eigener Aussage 1.145 neue Arbeitsstellen und damit mehr als vor einem Jahr (plus 350). Das Gesamtangebot im Hauptagenturbezirk Karlsruhe liegt derzeit bei 3.131 Stellen.