Am kommenden Freitag, 27. Oktober, fliegt die Gesellschaft Air Berlin zum letzten Mal. Der Betrieb wird wegen einer Insolvenz eingestellt. Das hat auch für Fluggäste ab dem Baden-Airpark Konsequenzen.

Die Fluggesellschaft Air Berlin musste im August Insolvenz anmelden. Ende Oktober wird daher der letzte Flieger der Linie abheben. Vor wenigen Wochen wurde aber bekannt gegeben, dass Lufthansa zumindest einen Teil der Flotte und Verbindungen übernehmen wird.

Bis dahin wird es aber auch beim Baden-Airpark zu Einschränkungen kommen: "Am Freitag, 27.10.17 findet der letzte Air Berlin-Flug zwischen dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) und Berlin-Tegel (TXL) statt", so der Flughafen in einer Pressemeldung.

"Die nächsten Flüge zwischen dem FKB und TXL werden nach aktuellem Stand voraussichtlich ab März 2018 - durchgeführt von Eurowings - stattfinden", heißt es in der kurzen Mitteilung weiter. Hierzu würden aber noch keine konkreten Informationen vorliegen.

