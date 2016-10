Innovationspreis NEO: Karlsruher Projekt erhält Auszeichnung

Anzeige

Wie die TRK mitteilt, geht der Innovationspreis "NEO 2016" an Kay Berkling von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW), Nadine Pflaumer, logopraxen.de, und Armin Zundel, Geschäftsführer Inline Internet Online Dienste GmbH.

Ausgezeichnet wurde eine "neue Art des fortschreitenden Spracherwerbs. Er gelingt über Erfahren, Formen, Nutzen mit allen Sinnen, mit 'Phontasia' - und Zaubertrank", so die Stadt. So verlieh TRK-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz zusammen mit der Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Constanze Kurz, als Laudatorin den Schöpfern am Donnerstag als Höhepunkt einer Feierstunde im Karlsruher Tollhaus die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung.