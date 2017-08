03.09.2016 08:00 Karlsruhe In der Region einmalig: Subway eröffnet erste Drive-Thru-Filiale in Karlsruhe!

Im Herbst 2016 soll in Karlsruhe eine weitere Filiale der Sandwich-Kette Subway eröffnen. Komisch ist daran erst einmal nichts. Seltsam mutet einzig der gewählte Standort an: Zwischen einem Schrottplatz, einer Ölwechslestation und einer Tankstelle in der Wolfartsweierer Straße sollen demnächst Sandwiches an den Mann gebracht werden. Was haben sich die Verantwortlichen bei dem Standort gedacht?

