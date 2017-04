Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe haben eine neue Vollversammlung gewählt. Der Baden-Badener Unternehmer Wolfgang Grenke wurde dabei als Präsident der IHK Karlsruhe einstimmig bestätigt.

Der Vorstandsvorsitzende der von ihm gegründeten Grenke AG in Baden-Baden ist seit 2005 Mitglied der Vollversammlung der IHK Karlsruhe, berichtet der Verband in einer Pressemeldung. In den Jahren von 2007 bis 2013 war er Vizepräsident der IHK.

2013 wurde Grenke erstmals zum IHK-Präsidenten gewählt. 2016 übernahm er außerdem das Amt des Präsidenten des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Seit 2017 ist Grenke im Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) und der Eurochambres, dem Dachverband der europäischen Kammerorganisationen.

Acht Vizepräsidenten unterstützen den Präsidenten

"Es gibt eine Reihe von Themen, die mich ganz besonders bewegen: die Fachkräftesicherung, die Digitalisierung der Wirtschaft oder die Aus- und Weiterbildung", erklärte Grenke mit Blick auf die nächste Amtsperiode. "Der tiefgreifende Wandel einer industriellen Zeitenwende wie der Digitalisierung erfasst schließlich alle Bereiche eines Unternehmens." Um weiter zur Weltspitze zu gehören, brauche es aber auch einen Wandel bei der Startup-Kultur und eine neue Gründerwelle, so der IHK-Präsident.

Heinz Ohnmacht, Vorstandsvorsitzender Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) Karlsruhe, wurde einstimmig zum 1. Vizepräsidenten gewählt. Ariane Durian, Geschäftsführende Gesellschafterin Connect Personal-Service Zeitarbeit Karlsruhe und Roland Fitterer, Inhaber der Roland Fitterer Baden-Baden, bleiben als Vizepräsidenten an der Spitze des Präsidiums.

Neu im Amt sind: Daniela Bechtold-Schwabe, Geschäftsführende Gesellschafterin b.i.g. gruppe-management GmbH Karlsruhe, Volker Hasbargen, Geschäftsführer Hans-h. Hasbargen GmbH & Co. KG Bruchsal, Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter Vollack Management + Beteiligungen GmbH & Co. KG Karlsruhe und Frank Marrenbach, Geschäftsführer und Geschäftsführender Direktor Brenner’s Park Hotel GmbH Baden-Baden.