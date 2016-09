IHK startet Initiative im Internet: "Schüler sind die Fachkräfte von morgen"

Beim IHK-Aktionstag im Filmpalast am ZKM erhielten die Schüler aus der Region Informationen aus erster Hand - nämlich von den aktuellen Azubis. Bild:Schwitalla

IHK-Aktionstag "Wirtschaft macht Schule": Comedian Osman Citir interviewte für die Jugendlichen IHK-Präsident Wolggang Grenke Foto: Schwitalla

Bereits seit 2008 gibt es diese Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die die Schüler zeitnah für eine duale Ausbildung begeistern soll. Und da sich der Fachkräftemangel in vielen Branchen immer heftiger bemerkbar macht - so sind beispielsweise nur 30 Prozent der ausgeschriebenen Lehrstellen im Hotel- und Gaststättengewerbe derzeit wirklich besetzt - will die IHK mit der Initiative "Wirtschaft macht Schule" noch einmal so richtig durchstartet.

Ausbildung attraktiv machen

Der Aktionstag im Kino - mit Programm und Informationsangeboten für Schüler und Lehrer aus den bisher 171 beteiligten Schulen, war dafür quasi das Startsignal. Bisher haben 422 Unternehmen aus dem Einzugsgebiet der IHK Karlsruhe Partnerschaften mit Schulen geschlossen, zukünftig sollen es noch mehr Partner werden - und zwar auf beiden Seiten.

Aber auch Eltern und besonders natürlich die Jugendlichen will man gezielter ansprechen, nämlich dort, wo man sie am meisten findet: im Internet. "Youtube, Facebook, Snapchat, Instagram oder Twitter, das sind die Kanäle auf denen die IHK und 'Wirtschaft macht Schule' in Zukunft präsent sein wollen", erklärt Alfons Moritz, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer und Leiter für Aus- und Weiterbildung bei der IHK Karlsruhe. "Wir haben kleine Filme gedreht und wollen die Jugendliche dort ansprechen, wo sie heutzutage zu finden sind. Eigens dafür haben wir auch den Hashtag #wmsihk entwickelt, denn die Schüler von heute, sind die Fachkräfte von morgen", so Moritz weiter.

Fachkräfte von morgen fördern

Grundaussage der IHK ist, wer qualifiziert ist, soll ganz bewusst darauf aufmerksam gemacht werden, dass die duale Ausbildung eine adäquate Alternative zum Studium ist. Wem es an Ausbildungsreife mangelt, der soll über die so genannte EQ (Einstiegsqualifizierung) in Form von sechs- bis zwölf-monatigen Praktika für den Beruf fit gemacht werden. "Bei rund zwei Dritteln der Teilnehmer dieser EQ-Maßnahmen klappt das auch, sie werden dann direkt übernommen", weiß IHK-Präsident Wolfgang Grenke zu berichten. Auch für Flüchtlinge habe man ein Projekt, das mit der Berufspraxis die Sprachausbildung verbinde, so Grenke weiter. Über 900 Schüler lernen derzeit in so genannten VAB/O (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse), 35 haben schon ihre EQ-Verträge unterzeichnet.

Daneben hat die IHK mittlerweile auch ein Programm für Studienabbrecher, denen man die duale Ausbildung als "praxisorientierte Alternative" zur akademischen Karriere schmackhaft machen möchte. "Denn die duale Ausbildung bietet eine echte Alternative zu Abitur und Studium - mit hervorragenden Aussichten auf einen festen und gut bezahlten Arbeitsplatz", so Grenke abschließend.