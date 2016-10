IHK-Vollversammlung gewählt: Vertreter der regionalen Wirtschaft stehen fest

Anzeige

Das Ergebnis wurde in dieser Woche durch den Wahlausschuss der IHK Karlsruhe bekannt gegeben. Die konstituierende Sitzung des neuen höchsten Entscheidungsgremiums findet im Frühjahr 2017 statt.

Die Anzahl der Sitze für die Branchengruppen in den verschiedenen Wahlbezirken richtet sich nach der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung und wird für jede Wahlperiode neu festgelegt. Hierbei wird auch das Engagement in der Ausbildung berücksichtigt. Statt bisher 72 repräsentieren in den kommenden vier Jahren nun 76 gewählte Mitglieder die Unternehmen von Waghäusel bis Bühl. 103 Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl zur Verfügung.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Gerhard J. Rastetter, gratuliert allen gewählten Mitgliedern und dankt den Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen. "Die Vollversammlung gibt der regionalen Wirtschaft eine starke Stimme. Diese starke Stimme ist nötig, um berechtigte Interessen und Anliegen der Unternehmen gegenüber Politik, Verwaltung und Gesellschaft vorzubringen und durchzusetzen. Dies tut die IHK Karlsruhe zum Wohl der regionalen Wirtschaft und aller Betriebe im IHK-Bezirk", so Rastetter.