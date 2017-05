Die Wirtschaft im IHK-Bezirk Karlsruhe ist im Frühsommer 2017 im Branchendurchschnitt mit dem Verlauf ihrer Geschäfte so zufrieden wie nie zuvor. Der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage in einem Wert darstellt, liegt aktuell bei 140 Punkten.

Ein ähnlich hoher Wert wurde letztmals vor zehn Jahren erreicht, teilt die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK) am Freitag in einer Pressemeldung mit. Insbesondere die nochmalige Verbesserung der Lageeinschätzung, aber auch der weiterhin ungetrübte Optimismus tragen zu dem Allzeithoch bei. Die günstige Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Monaten fortgesetzt. Die insgesamt positiven Erwartungen der Unternehmen spiegeln sich auch in den deutlich expansiveren Beschäftigungs- und Investitionsplanungen wider.

IHK-Präsident Wolfgang Grenke: "Gestützt durch die zunehmende Erholung der Weltwirtschaft haben sich die optimistischen Erwartungen der Unternehmen eindrucksvoll bestätigt. Steigende Umsätze, eine verbesserte Ertragslage und die lebhafte Nachfrage aus dem In- und Ausland zeugen von der hohen Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Diese ist gut aufgestellt und zeigt sich selbstbewusst, möglichen weltwirtschaftlichen Entwicklungen, die sich etwa aus dem Brexit oder einer künftigen Handels- und Steuerpolitik der USA ergeben könnten, standzuhalten."

Die regionale Wirtschaft präsentiert sich im Frühsommer 2017 laut IHK-Konjunkturbericht insgesamt "in blendender Verfassung." 55 Prozent der Betriebe bewerten ihre aktuelle Situation als gut, gegenüber dem Jahresbeginn 2017 ein Anstieg um drei Prozentpunkte. Weitere 41 Prozent berichten über einen befriedigenden Geschäftsverlauf. Bei nur noch vier Prozent liegt der Anteil der Unternehmen, die über schlecht laufende Geschäfte klagen. Somit kletterte der Geschäftslagesaldo als Differenz der positiven und negativen Lageurteile auf das neue Allzeithoch von 51 Punkten.