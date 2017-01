Die St. Vincentius- Kliniken nehmen einen Scheck in Höhe von 100,85 Mio Euro entgegen. Das vom Land überreichte Geld ist für die Zusammenführung der beiden Standorte unter einem Dach. Damit soll die medizinische Verpflegung von Karlsruhern optimiert werden.

Am Donnerstag, 12. Januar, hat der sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grünen) den symbolischen Scheck an die St. Vincentius- Kliniken übergeben. Wie der Minister berichtet, ermögliche das Land dem Klinikträger mit der hohen Summe die Errichtung des Neubaus, in dem die bisherigen Standorte in einem Gebäude zusammengefasst würden

"Durch die Konzentration von medizinischem Knowhow an einem Standort wird die Versorgungsqualität der Menschen erheblich verbessert", erklärt Lucha. In Zukunft würde es immer größere Kliniken geben, in denen man Kapazitäten bündle, um leistungsfähigere Angebote ermöglichen zu können. Karlsruhe sei beispielhaft für diesen Wandel in der Krankenhauslandschaft.

Generell habe das Land die Mittel für Krankenhaushausinvestitionen angehoben, auf derzeit 455 Millionen Euro im Jahr. Außerdem erhalte Baden-Württemberg eine einmalige Förderung in Höhe von 63,7 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfond des Bundes.

Die Karlsruher Landtagsabgeordnete Bettina Lisbach und Alexander Salomon sind überzeugt: "Unser Einsatz als Abgeordnete für Karlsruhe hat sich gelohnt. Dass nun fast ein Viertel der diesjährigen Förderung nach Karlsruhe fließt, ist ein klares Zeichen für den Standort von Seiten unseres Ministers", so die beiden Abgeordneten der Grünen abschließend.