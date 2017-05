vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe Hoepfner-Chef Schmidt zur Verlagerung: "Ich sehe keine Alternative"

Hoepfner will seine Flaschenabfüllung ins hessische Mossautal verlagern. Das heißt: Wer in der Zukunft ein Hoepfner-Bier trinkt, könnte eine Flasche in der Hand halten, die nicht mehr in Karlsruhe abgefüllt worden ist. Bedeutet die Verlagerung das Ende des Karlsruher Traditionsbiers? Willy Schmidt beschreibt im Interview mit ka-news die Hintergründe.

