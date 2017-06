"Hochsaison" am FKB: Flughafen Karlsruhe rät zu frühzeitiger Anreise

Mit dem Pfingstwochenende starten in Baden-Württemberg auch die Pfingstferien und damit die Urlaubssaison. Die Verantwortlichen des Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden /FKB) rechnen mit einem erhöhten Fluggast-Aufkommen und warnen vor Staus auf der A5.

Mit dem Start der Pfingstferien erwartet der FKB eine "Hochsaison" noch vor dem eigentlichen Beginn der Sommer-Urlaubszeit. Die klassischen Feriendestinationen rund ums Mittelmeer, insbesondere in Spanien und Italien, sowie Städtereiseziele wie Hamburg, London oder Rom erfreuen sich bei den FKB-Pfingsturlaubern großer Beliebtheit, heißt es in einer Pressemeldung.

"Für einen stressfreien Start in den Pfingsturlaub empfehlen wir allen Fluggästen, die Verkehrsnachrichten speziell für die Autobahn A5 zu prüfen und spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen zu sein", so die Verantwortlichen weiter. Insbesondere weil zwischen Rastatt und Karlsruhe-Süd gebaut wird, ist mit Staus auf der A5 zu rechnen.