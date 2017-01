vor 58 Minuten Stuttgart Händeringend Unternehmensnachfolger im Südwesten gesucht

Die Unternehmen in Baden-Württemberg haben vermehrt Probleme, einen Nachfolger zu finden. "Die Nachfolgeproblematik wird in den nächsten Jahren zunehmen", sagte Wolfgang Grenke, der neue Chef des Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.