Trotz eines bisher guten Jahres warnt der Landesindustrieverband (LVI) im Südwesten vor zu viel Euphorie. Auf positive Effekte wie das niedrige Zinsniveau oder günstige Rohstoffpreise könnten Unternehmen nur schwer Einfluss nehmen, sagte Vizepräsident Thorsten Klapproth am Dienstag in Stuttgart.

"Hier könnte sich der Wind auch schnell einmal drehen und den Druck auf die Industrie deutlich erhöhen." Dennoch erwarte man auch für 2018 weiter Wachstum. Weltpolitische Unsicherheiten wie der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens oder Einschränkungen beim Freihandel hätten sich bislang nicht auf die hiesige Wirtschaft ausgewirkt.

Mit Blick auf ein Umsatzplus von 2,4 Prozent in den ersten acht Monaten des Jahres zeigte sich der LVI zufrieden. Das Auslandsgeschäft zog im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent an. Vor allem in der Eurozone stieg der Erlös (plus 5,0 Prozent).