Grünen-Stadträte besorgt: Funktioniert die Mietpreisbremse in Karlsruhe?

Seit Ende 2015 gilt in Karlsruhe die Mietpreisbremse. Aber greift die Bremse auch wie sie soll? Das wollen die Karlsruher Grünen in einer Anfrage von der Stadtverwaltung wissen.

Nach Auffassung der Grünen-Gemeinderatsfraktion gibt es auf dem freien Immobilienmarkt in Karlsruhe noch immer Wohnungen, deren Mieten deutlich über dem Mietspiegel liegen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass bei Neuvermietungen die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.

Grüne klagen über Mietwucher

Michael Borner, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion, führt in einer Anfrage zum Funktionieren der Mietpreisbremse als Beispiel eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Oststadt an, die zu einem Quadratmeterpreis von 20,83 Euro angeboten werde. Die ortsübliche Vergleichsmiete liege hier bei 10, 95 Euro.

Das ist laut den Karlsruher Grünen "nicht der einzige Fall von Mietwucher". "Kontrolliert die Stadt die Einhaltung der Mietpreisbremse und in welchem Umfang? Werden Wohnungssuchende bei der Einforderung ihrer Rechte durch die Stadtverwaltung, durch eine Anlaufstelle oder Hotline unterstützt?", fragt Verena Anlauf, Mitglied im Sozialausschuss der Stadt Karlsruhe.

"Überhöhte Mieten in Karlsruhe haben eine doppelt schädliche Wirkung: Zum einen führen sie zu einer sozialen Auslese, durch die sich Normalverdienende bald keine Wohnung im Stadtgebiet mehr leisten können. Und zum anderen besteht eine schädliche Wirkung in der Rückkopplung über den Mietspiegel, durch welche die Vergleichsmieten immer weiter nach oben getrieben werden", so die Grünen.