In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg unter dem Titel "Start Up Stories – Studierst Du noch oder gründest Du schon?" machte die Hochschule Karlsruhe in der vergangenen Woche den Auftakt zu einer neuen Initiative zur Stärkung der Gründungskultur an der Hochschule.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer diskutierte mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft über Möglichkeiten, Potenziale und die Qualität des "Gründergeistes" an den Hochschulen. Bauer: "Im Zentrum unseres Landesprogramms 'Gründungskultur in Studium und Lehre' steht die eigene Gründerpersönlichkeit: Bei den Studierenden das Bewusstsein und die Lust wecken, unternehmerisch tätig zu werden. Wir wollen jungen Menschen Mut machen, eigene Wege zu gehen und vor möglichem Scheitern nicht zurückzuweichen. Die Hochschule Karlsruhe bringt mit ihrer spannenden Initiative den Gründergeist voran."

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) würden nicht nur über die Ausbildung künftiger Fachkräfte eine bedeutende Rolle für die Innovationskraft von Unternehmen spielen, heißt es in einer Pressemeldung der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA).

Auch durch die Ergebnisse in der angewandten Forschung würden sie wichtige Impulse für unternehmerische und technologische Weiterentwicklungen geben. Mit der Initiative "Action Learning and Founding (ActiF) – Gründungslust wecken an realen Problemstellungen" fördert die HsKA das unternehmerische Denken und die Gründungsbereitschaft von Studierenden aller Disziplinen an der Hochschule, heißt es in einer Pressemeldung.

Rund 587.000 Euro für Gründungs-Programme

Dabei bietet bietet die Hochschule dem Mittelstand, insbesondere in Baden-Württemberg, die Möglichkeit, die Innovationsfähigkeit durch neue Ideen und digitalisierte Geschäftsmodelle für die Zukunft sicherzustellen. Die Initiative wird über einen Zeitraum von drei Jahren mit rund 587.000 Euro durch den "Fonds Erfolgreich studieren in Baden-Württemberg – FESt-BW" in der Programmlinie "Gründungskultur in Studium und Lehre" vom Land Baden-Württemberg gefördert.

HsKA-Professor Carsten Hahn: "Große Unternehmen haben dafür eigene Inkubationszentren und Intrapreneurship-Programme, wir adaptieren diese Konzepte für den Mittelstand. Um die unternehmerischen Kompetenzen bei den Studierenden zu stärken, bieten wir ab dem kommenden Semester auch den Masterstudiengang Technologie-Entrepreneurship an."