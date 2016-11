Goldener Oktober: Arbeitslosigkeit in Karlsruhe erneut gesunken

Anzeige

"Unser regionaler Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer stabilen Verfassung. Es mussten sich deutlich weniger Menschen nach einer Kündigung arbeitslos melden. Bestehende Arbeitsverhältnisse sind deutlich stabiler geworden, weil die Betriebe ihre vorhandenen Fachkräfte stärker an sich binden", so Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt.

Quote im Oktober verringert

Neben dem saisontypischen Rückgang bei den jüngeren Arbeitslosen sei es erfreulich, dass insbesondere Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitslose auch von der positiven Entwicklung profitieren würden, so Zenkner weiter.

Im Bezirk der Hauptagentur Karlsruhe waren laut Pressemitteilung am Ende des Berichtsmonats 9.318 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das wären 301 weniger als im September. "Dadurch verringerte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent auf 4,1 Prozent", so die Agentur für Arbeit.

Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozent verringert. Im Oktober konnten 3.287 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, so die Agentur weiter. Gleichzeitig hätten sich 2.990 Personen in der Karlsruher Hauptagentur oder bei den Jobcentern neu oder erneut arbeitslos melden müssen. Der Karlsruher Arbeitgeberservice akquirierte nach eigener Aussage in den vergangenen vier Wochen 1.107 neue Arbeitsstellen.