Die Gemeinde Graben-Neudorf setzt den Ausbau ihres kommunalen Glasfasernetzes fort. Mit dem offiziellen Spatenstich startete der weitere Glasfaserausbau im Ortsteil Neudorf durch die Netze BW GmbH.

Mit dem von der Gemeinde Graben-Neudorf beauftragten Glasfaserausbau sollen auf zirka 5,5 Kilometern Leerrohrtrassen für das kommunale Glasfasernetzes verlegt werden. Durch die Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von etwa 1,5 Millionen Euro soll allen Kunden mit bestehenden Kupfer-Internetanschlüssen im Ortsteil Neudorf künftig eine schnellere Internetbandbreite angeboten werden können.

Wie die Gemeinde Graben-Neudorf in einer Pressemitteilung mitteilte, werden nach derzeitigem Stand 151 Glasfaserhausanschlüsse hergestellt. "Bandbreiten unter 10 Mbit pro Sekunde werden durch den Ausbau der Vergangenheit angehören", erklärt Bürgermeister Christian Eheim.

Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten in offener Bauweise im Straßen- und Gehwegbereich und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, teilte die Gemeinde mit. Die Gemeinde teilte in ihrer Pressemeldung auch mit, dass es während der Bauzeit zu Einschränkungen im Straßenverkehr, abschnittsweiser Sperrung von Fuß- und Radwegen, dem Wegfall von Parkplätzen sowie zur Verlegung eines Fußgängerüberwegs kommen wird.

Baumaßnahme in drei Abschnitten

Die Baumaßnahmen sind nach Angaben der Gemeinde in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt "Süd" soll im Bereich der Kreuzung Lauerstraße/Amalienstraße starten und in südlicher Richtung bis in die Mannheimer Straße verlaufen. Der zweite Baubschnitt "Mitte" soll von der Kreuzung Hofstraße/ Kapellenstraße bis in die Jahnstraße verlaufen. Im dritten Baubschnitt "Nord" soll von der Kreuzung Mühlstraße/Wiesenstraße bis in die Hofstraße und von der Kapellenstraße bis zum Ulmenweg Glasfasernetz verlegt werden. Alle Anwohner die noch Interesse an einem Hausanschluss haben, können sich nach Gemeindeangaben noch bei der Netze BW GmbH, unter 0711/46129 melden.