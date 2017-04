Im Pfinztal kann bald schneller gesurft werden: Wie die Deutsche Telekom in einer Pressemeldung berichtet, werden bald rund 4.500 Haushalte mit schnelleren Anschlüssen versorgt sein. Ab dem vierten Quartal seien die Arbeiten beendet.

"Die Planungen für das schnelle Internet in Pfinztal in den Ortsteilen Söllingen, Wöschbach und Kleinsteinbach sind abgeschlossen, jetzt wird gebaut." Das kündigt die Deutsche Telekom in einer Pressemeldung an.

Der Ortsteil Berghausen wurde bereits 2016 ausgebaut. Rund 12 Kilometer Glasfaser und 18 Verteiler sorgen ab dem vierten Quartal 2017 für höhere Bandbreiten, so verspricht es die Telekom. Das beschleunige das Surfen im Vorwahlbereich 07240: Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.

Das Verlegen von Glasfaser kostet die Deutsche Telekom nach eigener Aussage rund 70.000 Euro pro Kilometer. "Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind", heißt es in der Pressemeldung weiter. Insgesamt profitieren von diesem Ausbau rund 4.500 Haushalte.

"Ich freue mich, dass die Arbeiten in Pfinztal nun starten", sagt Klaus Vogel, Regionalmanager der Deutschen Telekom. "Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten und gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor."