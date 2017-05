In der vergangenen Woche konnten junge Unternehmen beim Gründerwettbewerb "Elevator Pitch BW - Regional Cup Karlsruhe" sich und ihre Geschäftsidee potentiellen Geldgebern, regionalen Institutionen, möglichen Geschäftspartnern und Kunden präsentieren. Den ersten Platz belegte die Gründeridee von "memetis".

Im Rahmen der Initiative für Existenzgründung und Unternehmensnachfolge des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg wurde 2013 die landesweite Wettbewerbsreihe Elevator Pitch BW erstmals ins Leben gerufen. Ziel dabei sei es seitdem, jungen Gründern eine Plattform zu bieten, um ihre Ideen präsentieren zu können.

Bei regionalen Wettbewerben, die in mehreren großen Städten Baden-Württembergs stattfinden, können vor allem mögliche Partner aus der Region angesprochen werden. So auch beim "Regional Cup Karlsruhe". Nur drei Minuten Zeit hatten die jungen Unternehmer an diesem Abend um die anwesende Fachjury und rund 190 Zuhörer von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, so das Ministerium.

Die Gründer-Teams wurden währenddessen von der Jury anhand verschiedener Kriterien bewertet: Zum einen sei das Geschäftsmodell in seiner Qualität für das Urteil der Preisrichter ausschlaggebend gewesen. Zum anderen zählte auch die Präsentation mit Inhalt und Struktur des Vortrags sowie die Rhetorik und Bühnenpräsenz mit in die Bewertung.

Gewinneridee aus dem Bereich der Technik

Über den ersten Preis konnte sich das Team von "memetis" freuen. Sie qualifizierten sich damit für das Landesfinale im Juni 2017. Das Start-Up entwickelt, fertigt und vertreibt folienbasierte Miniatur-Aktoren aus einer Formgedächtnislegierung, also speziellen Metallen.

Solche Aktoren wandeln elektrische Signale in mechanische Bewegungen um. Sie können in vielen Bereichen zum Einsatz kommen: So zum Beispiel im Prüfgerätebau, in der Luft- und Raumfahrttechnik oder Medizintechnik. Die Gewinner dürfen sich nun über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen.

Platz zwei und drei: Musikalische und soziale Ideen

Der zweite Platz und damit 300 Euro Preisgeld gingen an die Geschäftsidee "Melody Scanner". Das Gründerteam möchte die Generierung von Noten für unterschiedliche Instrumente auf Basis von mp3-Dateien ermöglichen.

Die Idee: Der Nutzer lädt eine mp3-Datei des gewünschten Lieds in eine cloudbasierte Notenmappe, definiert das gewünschte Instrument und den jeweiligen Schwierigkeitsgrad. Melody Scanner erstellt dann die entsprechenden Notenblätter zum Nachspielen.

Gewinner des dritten Platzes ist die Idee "Capjob". Dabei handelt es sich um ein Jobportal speziell für Menschen mit Handicap. Die Gründer von Capjob möchten solchen Menschen den Arbeitsmarkt einfacher zugänglich machen.