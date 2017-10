In Karlsruhe gehen die freien Gewerbeflächen zur Neige. Das hat erst jüngst der Wirtschaftsförderungsausschuss festgestellt. Die Karlsruher SPD fordert daher, dass die vorhandenen Flächen besser genutzt werden sollten.

"Nicht neue Flächen versiegeln, sondern erst vorhandene Flächen besser nutzen", das fordert die SPD-Gemeinderatsfraktion in einer Pressemeldung von Wirtschaftsbürgermeisterin Luczak-Schwarz als Leitlinie. "Die alten Gewerbeflächen in Grünwinkel, Am Bahnhof West oder bei Siemens bieten Potential für eine höhere Nutzung. Ebenso das Gelände des von der SPD-Fraktion angestoßenen Bebauungsplanes 'Technologiepark reloaded'", erklärt Stadtrat Michael Zeh, Sprecher für Planung und Stadtentwicklung. "Diese Vorgehensweise würde durch teilweise schon vorhandenes Baurecht zudem eine Zeitersparnis mit sich bringen."

Die SPD-Fraktion sei auch offen für höhere Bauweisen. "Das neue Gebäude der Init AG in der Oststadt ist dafür ein sinnvolles Beispiel", heißt es in der Meldung weiter. Die Vorstellung der Ersten Bürgermeisterin immer mehr neue städtische Flächen auszuweisen und diese für die Stadtkasse gewinnbringend zu veräußern, sei hingegen nicht zukunftsfähig für die Stadt.