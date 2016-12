Für die Beschäftigten der Reifenproduktion von Goodyear-Dunlop in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) haben nach Gewerkschaftsangaben die Gespräche für einen Interessenausgleich begonnen.

Wie die IG BCE am Donnerstag mitteilte, starteten außerdem die Sondierungen zu möglichen Eckpunkten eines Sozialplans. Der größte Arbeitgeber am Ort will bis Ende 2017 das Werk schließen. Fast 900 Menschen verlieren damit ihren Job. Über den Verlauf der Gespräche wollen Betriebsrat und IG BCE an diesem Freitag (ab 13.15 Uhr) bei einer Mahnwache an der Goodyear-Pforte informieren.