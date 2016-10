Gespielte Center-Räumung: ECE in Karlsruhe probt den Ernstfall

Anzeige

An der Übung beteiligen sich laut Pressemeldung neben dem Einsatzteam des Centermanagements und der dafür geschulten Selbsthilfegruppe aus den Mitarbeitern der Centergeschäfte Einsatzkräfte der Polizei, des DRK, der Berufsfeuerwehr sowie des Ordnungsamts.

"Mit dieser Übung wollen wir uns für den Ernstfall wappnen und Sicherheitsabläufe möglichst in Echtzeit trainieren", so Center-Managerin Anne Klausmann. Die Räumungsübung werde grundsätzlich einmal jährlich durchgeführt. "In diesem Jahr kündigen wir die Übung öffentlich an, damit keine Irritationen unter den Besuchern und Mitarbeitern auftreten und alle wissen, dass es sich um keinen Ernstfall handelt".

Damit reagiert das Centermanagement nach eigenen Angaben auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, insbesondere nach dem Amoklauf in München im vergangenen Juli. Zusätzlich zur jährlichen Übung fänden interne Sicherheitsschulungen im regelmäßigen Turnus statt.