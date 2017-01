vor 1 Stunde Karlsruhe Gehälter im Vergleich: Karlsruhe landet in Ranking auf Platz drei!

Wie zufrieden sind Mitarbeiter in deutschen Großstädten mit ihrem Gehalt? Das Arbeitgeber-Bewertungsportal "kununu" hat in einem Ranking diese Frage untersucht. Das Ergebnis: Karlsruhe landet in Sachen Zufriedenheit auf dem dritten Platz. Nur eine Stadt in Baden-Württemberg schneidet noch besser ab.

Das Portal "Kununu" ist dafür bekannt, dass Arbeitnehmer hier ihre Arbeitgeber in Sachen Arbeitsatmosphäre, Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Co. bewerten können. Nun hat das Unternehmen untersucht, wie es mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter in Sachen Gehalt aussieht. Nach eigenen Angaben hat "Kununu" mehr als 120.000 Bewertungen zum Thema Gehalt untersucht. Berücksichtigt habe man die Daten für die 30 größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl. Die Skala reicht von 1 (sehr unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden). Das Ergebnis: Mit einem Score von 3,56 landet Karlsruhe im Ranking auf dem dritten Platz. Damit liegt die Fächerstadt noch vor München, Frankfurt und Köln. Nur zwei Städte schneiden im Vergleich noch besser ab: Bonn landet mit einem Score von 3,61 auf dem zweiten Platz. Spitzenreiter ist Stuttgart mit einer Bewertung von 3,63. Der Durchschnittswert liegt in der Betrachtung bei 3,4 - und hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert.