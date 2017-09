Seit Ende Juni ist die Karlsruhe Stadthalle geschlossen: In zwei Jahren wird sie für 58 Millionen Euro modernisiert. Damit die Messe- und Konferenz-Veranstalter eine weitere Alternative haben, wurde die Gartenhalle nun aufgerüstet.

Garten-, Schwarzwald und Stadthalle sowie das Konzerthaus bilden das innerstädtische Kongresszentrum in Karlsruhe. Doch erst ab 2020 soll die Stadthalle wieder für Veranstalter buchbar sein - dazwischen wird sie auf den neusten Stand der Brandschutzbestimmung und der Optik gebracht.

Damit die Kunden der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) aber eine "hochwertige Alternative" haben, so die KMK in einer Pressemeldung, wurde die Gartenhalle aufgerüstet: "Innerhalb weniger Wochen wurde die im Industrie-Stil errichtete Gartenhalle mit Einbauten für die Durchführung von Kongressen ausgestattet."

So seien in Trockenbauweise zwei abgeschlossene Konferenzräume mit 221 und 135 Plätzen in Reihenbestuhlung entstanden. Auf einer weiteren Konferenzfläche sollen zudem bis zu 1.000 Besucher Platz finden.

"Die Halle hat insgesamt eine Fläche von 5320 Quadratmetern und bietet mit ihrer per se gegebenen Teilbarkeit, den neuen Einbauten und ihrem Industrie-Stil aus Stahl und Glas vielen Gestaltungs- und Aufplanungsideen Raum", so die KMK weiter.