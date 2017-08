03.09.2016 05:00 Ettlingen Future IT-Kongress in Ettlingen: Mobiles Arbeiten, Wissens- und Datenaustausch

Bereits zum siebten Mal in Folge lädt die AppSphere am Dienstag, 25. Oktober, zum Future IT-Kongress in die Buhlsche Mühle nach Ettlingen ein. In diesem Jahr steht dabei die digitale Transformation im Mittelpunkt: Aus strategischer, technologischer und wissenschaftlicher Sicht werden in verschiedenen Vorträgen Wissen und Erfahrungen aus der Praxis vermittelt, die auf dem Weg zum agilen Unternehmen unterstützen.

