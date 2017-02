Im Rahmen seiner Haushaltsberatungen hat das Kabinett des Landes Baden-Württemberg einen Gesetzesentwurf zu Gebühren für internationale Studierende und ein Zweitstudium beschlossen. Es sollen 1.500 Euro pro Semester fällig werden.

Der Ministerrat hat nach der Anhörungsphase den Regierungsentwurf zu den Gebühren für internationale Studierende und das Zweitstudium beschlossen. Das teilt das Land am Dienstagabend in einer Pressemeldung mit. Dabei betont Ministerpräsident Winfried Kretschmann: "Niemand, der dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, muss Gebühren bezahlen – ungeachtet von Herkunft und Nationalität. Wir möchten lediglich, dass Studierende, die von außerhalb der EU zu uns kommen, um ein Studium von hoher Qualität zu absolvieren, ebenfalls einen moderaten Beitrag für unser Hochschulsystem leisten. Mit Hilfe von Stipendien und verschiedenen Ausnahmeregelungen nehmen wir insbesondere Studierende aus den entwicklungsschwachen Ländern in den Blick."

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass internationale Studierende, die zum Zwecke des Studiums von außerhalb der EU einreisen, ab dem Wintersemester 2017/18 einen Eigenbeitrag von 1.500 Euro pro Semester leisten. 300 Euro davon verbleiben direkt bei den Hochschulen, um die Studienbedingungen für diese Gruppe zu verbessern und eine bessere Betreuung zu ermöglichen. Von dieser neuen Regelung ist auch das Karlsruher Institut für Technologie betroffen.

1.500 Euro für internationale Studierende, 650 Euro für das Zweitstudium

Die Gebührenpflicht gilt hingegen nicht für Studierwillige, gleich welcher Nation, die in Deutschland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben oder einen so genannten gefestigten Inlandsbezug aufweisen. Ebenfalls ausgenommen sind Asylsuchende, die entweder schon anerkannt sind oder bei denen die Anerkennung nach den jeweiligen Herkunftsländern mit hohem Grad wahrscheinlich ist. Darüber hinaus sind Studierende, die im Rahmen von gegenseitigen Landes- oder Hochschulvereinbarungen für einen Kurzaufenthalt nach Baden-Württemberg kommen, ebenso von den Gebühren ausgenommen wie Teilnehmende an Erasmus-Programmen.

Für das Zweitstudium sollen ab dem Wintersemester 2017/2018 650 Euro je Semester erhoben werden. Das Erststudium, einschließlich des Masterabschlusses und einer Promotion, bleibt gebührenfrei. Wer für seinen Berufswunsch zwingend zwei Fächer studieren muss – ein Beispiel ist etwa die Kieferchirurgie – wird dies auch weiterhin ohne Gebühren tun können.

"Gefährliche Rolle rückwärts"

Bereits vor der Entscheidung hat das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS) die Einführung verurteilt: "Das ist eine gefährliche Rolle rückwärts, da so die Tür geöffnet wird, bald auch wieder allgemeine Studiengebühren für alle einzuführen", so Kurt Stiegler vom ABS. Nicht nur das Bündnis lehne die Pläne ab, sondern auch die meisten Experten, die Betroffenen und sogar die Mehrheit der Grünen Partei selbst, heißt es in der Pressemeldung.

Ablehnung hat auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg geäußert. "Diese Form der Hochschul-Maut für ausländische Studierende in Zeiten des aufkeimenden Rechtspopulismus ist politisch bedenklich. Wir stehen für ein weltoffenes Baden-Württemberg und keines, dass sich durch Gebühren abschottet" sagte Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW. Weiter befürchte man einen Verlust von "klugen Köpfen aus aller Welt".

"Verlangt den Betroffenen viel ab"

Öffentlich gegen die Einführung hat sich zudem die SPD-Landtagsfraktion gemeldet. So sei die "neue Regelung zur Studiengebührenbefreiung ein Tropfen auf den heißen Stein." Wie die SPD-Hochschulexpertin Gabi Rolland weiter erklärt, hält sie die geplante Einführung von Studiengebühren für internationale Studierende für den falschen Weg, Haushaltslöcher im Hochschul- und Kulturressort zu stopfen.

Ähnliche Töne sind auch von der Piratenpartei im Landtag zu hören: "Weder deutsche Erst-, noch Zweitstudenten noch Ausländer sollten für Bildung bezahlen müssen. Bildung aller Menschen trägt erheblich zum Wohlstand in Baden-Württemberg bei, weswegen die Wiedereinführung einen fatalen Rückschritt darstellt.", so Philip Köngeter, Landesvorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg. "Schon heute verlangt ein Zweit- bzw. Auslandsstudium den Betroffenen viel ab, da sie sich neben dem Studium auch ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen."