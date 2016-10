Für das Weltklima: Karlsruher Stadtmobil-Nutzer können klimaneutral fahren

Anzeige

"Bei der Beschaffung der inzwischen mehr als 900 Fahrzeuge unserer Carsharing-Flotte achten wir seit Anbeginn auf möglichst geringen Verbrauch", so Frank Ratzel, einer der beiden stadtmobil-Geschäftsführer. Dies sei nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, gleichzeitig profitierten die 12.000 Teilnehmer von den günstigen Nutzungskosten.

Autofahren in Karlsruhe, Aufforstung in Ecuador

Die strategische Partnerschaft mit dem Karlsruher Klimafonds sei eine konsequente Weiterentwicklung dieses Engagements, denn stadtmobil kompensiere bereits seit 2015 seine eigenen Geschäftsfahrten über den Klimafonds. Jetzt wird den Carsharing-Nutzer die Möglichkeit gegeben, ihr Engagement noch um die Kompensation ihrer Fahrzeugemissionen zu erweitern.

Auf einer eigens eingerichteten Webseite des Karlsruher Klimafonds können die Teilnehmer angeben, wie viel Carsharing-Kilometer sie klimaneutral fahren möchten: "1000 gefahrene Kilometer entsprechen rund 230 Kilogramm CO2 und deren Kompensation kostet etwa 4,20 Euro", rechnet Karla Lieberg von der KEK vor, basierend auf den durchschnittlichen CO2-Emissionen aller stadtmobil-Fahrzeuge.

Der Beitrag wird für lokale und internationale Klimaschutzprojekte im Rahmen des städtischen Klimafonds eingesetzt, insbesondere für das Aufforstungsprojekt ‘Puntos Verdes’ in Ecuador. Die wachsenden Bäume binden die CO2-Menge, die in Karlsruhe ausgestoßen wurde.

Klimawandel macht sich auch in der Region bemerkbar

"So entlasten wir das globale Klima – und mit der Aufforstung tun wir gleichzeitig etwas für den Artenschutz in Ecuador", so Dirk Vogeley, Geschäftsführer der KEK, die mit dem Klimafonds betraut ist. Zunehmende Unwetterereignisse sowie steigende Durchschnittstemperaturen auch in Baden-Württemberg würden deutlich machen, dass der Klimawandel auch in unseren Breitengraden angekommen sei.

Unter allen stadtmobil-Teilnehmern, die bis zum 31. Oktober 2016 ihre stadtmobil-Kilometer über den Karlsruher Klimafonds kompensieren, verlosen die Initiatoren ein Wochenende mit einem stadtmobil Hybrid- oder Elektrofahrzeug. Die Preisverleihung findet am 21. November 2016 in Karlsruhe statt, im Rahmen der Konferenz zur Klimapartnerschaft mit der Kommune San Miguel de Los Bancos in Ecuador, in der sich das Aufforstungsprojekt ‘Puntos Verdes‘ befindet.