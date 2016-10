Für 190 Millionen: Städtisches Klinkum startet Neubau des "Hauses M"

Anzeige

Bereits seit 2013 dreht sich beim Städtischen Klinikum alles um das Thema Bauen. Damals hatte der Karlsruher Gemeinderat das Bebauungsprogramm des Städtischen Klinikums verabschiedet. Zu den Neubau-Maßnahmen des Städtischen Klinikums gehören der Neubau eines Küchen- und Institutionsgebäudes, Energiezentrale und das Bettenhaus M.

Der Startschuss für das Institutionsgebäude Haus I fiel bereits im vergangen Jahr. Im März dieses Jahres lud das Städtische Klinikum erneut zu einem Spatenstich: Wo sich bislang die Pforte an der Kußmaulstraße befand, soll bis Mitte 2017 die neue Kältezentrale entstehen.

2021 soll alles für den Bezug bereit sein

Nun ist auch das dritte Projekt gestartet: Am Donnerstag legten die Staatssekretärin und Landtagsabgeordnete Bärbl Mielich vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Frank Mentrup, Bürgermeister Klaus Stapf, die Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes und Markus Heming sowie die Architektin Petra Wörner den Grundstein für das künftige Betten- und Funktionshaus Haus M.

Haus M stellt nach Aussage des Klinikums das Herzstück aller Neubaumaßnahmen des Klinikums dar. Das seit Anfang 2013 in Planung befindliche Bauvorhaben werde neben allen Intensivstationen und mehreren Überwachungseinheiten auch einen neuen zentralen Operationsbereich mit 20 Operationssälen, eine Zentralsterilisation, verschiedene Untersuchungs- und Behandlungseinheiten sowie Allgemeinpflegestationen mit 240 Betten beherbergen. Das künftige Gebäude erstrecke sich über sieben Etagen bei einer Nutzfläche von knapp 21.000 Quadratmeter, informiert das Klinikum weiter.

Im Dezember 2014 reichte das Klinikum nach eigener Aussage den Förderantrag für den Neubau von Haus M sowie die zusätzlichen vorbereitenden Maßnahmen wie Provisorien, Anpassungen der Infrastruktur und Interimslösungen beim Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg ein. Das Kostenvolumen für den Neubau des Betten- und Funktionshauses liegt bei 194,2 Millionen Euro.

"Um die Finanzierung während der Bauphase sicherzustellen, will die Stadt Karlsruhe das Klinikum mit einem Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 90 Millionen Euro, verteilt auf die Jahre 2018 bis 2025, kontinuierlich unterstützen", so das Klinikum. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2020 geplant. Der Bezug soll 2021 erfolgen.

Mehr zum Thema:

Städtisches Klinikum: Startschuss für zweiten Neubau "Haus I" erfolgt

Klinikum-Neubau: Das hat sich seit dem Baggerbiss getan!

Baggerbiss für Klinikum-Neubau: "Müssen jetzt nach Bomben suchen"

Städtisches Klinikum: 43,7 Millionen Euro Zuschuss vom Land