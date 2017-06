Ab 1. Juli dieses Jahres werden das Autohaus Ritter in Karlsruhe wie auch der Ford Betrieb der Graf Hardenberg-Gruppe Autohaus Am Durlacher Tor unter dem Namen Autohaus Graf Hardenberg geführt. Der Grund: Die Graf Hardenberg-Gruppe übernimmt das seit 1976 bestehende Ford Autohaus Ritter. Noch in diesem Jahr soll der Umbau des Autohauses Ritter beginnen.

Nach über 40 Jahren Betriebsführung übergibt Inhaber Gerhard Wörner das Autohaus Ritter an die Graf Hardenberg-Gruppe. Das teilt die Automobilhandelsgruppe in einer Pressemeldung mit. "Ich wünsche mir für das Unternehmen und die Mitarbeiter eine sichere und erfolgreiche Zukunft", sagt Gerhard Wörner.

"Mit der Graf Hardenberg-Gruppe habe ich einen Partner gefunden, der mit innovativen Ideen auf den automobilen Wandel antwortet und dadurch den Betrieb und die Arbeitsplätze langfristig sichern wird. Die Kunden des Autohaus Ritter werden auch zukünftig am bekannten Standort, dann aber durch die Graf Hardenberg-Gruppe, den bestmöglichen Service erfahren."

Umbau zu einem modernen "Ford Store"

Noch dieses Jahr soll in der Rheinstraße mit den Umbauarbeiten zu einem Ford Store mit großzügigen Ausstellungs- und Kundenbereichen begonnen werden. Nach Fertigstellung Anfang 2018 wird das jetzige Autohaus Am Durlacher Tor in den neuen Ford Store in die Rheinstraße ziehen.

"Für unsere Kunden bedeutet dies in sämtlichen Bereichen ein Zugewinn. Durch die Übernahme und den anschließenden Umbau profitieren unsere Kunden von einem modernen Autohaus nach dem Architekturkonzept von Ford und auf dem aktuellsten Stand der Technik. Dabei werden sie weiterhin von den ihnen bekannten Ansprechpartnern beider Unternehmen in Verkauf und Service betreut", erklärt Christian Welling, Geschäftsführer der Graf Hardenberg-Betriebe in Karlsruhe.

Meilenstein zum Umbau der Autohäuser in Karlsruhe

Die Gruppe hat ihr fünfjähriges Zukunftsprojekt für den Standort Karlsruhe gestartet. Insgesamt investiert die Automobilhandelsgruppe nach eigener Aussage 30 Millionen Euro in die Autohäuser aller Marken, um sich auf den automobilen Wandel vorzubereiten. Aktuell wird am Durlacher Tor ein neues Skoda Autohaus gebaut, das Anfang 2018 eröffnet wird.