"Frühlingsstimmung" im Februar: Wieder weniger Arbeitslose in Karlsruhe

Auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt machte sich im Februar schon eine leichte Frühlingsstimmung bemerkbar. Das teilt die Agentur für Arbeite Karlsruhe-Rastatt mit. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei deutlich angestiegen.

Von den sonst zu Jahresbeginn üblichen saisonalen Einflüssen war kaum noch etwas zu spüren, die Nachfrage nach Arbeitskräften hat in den letzten vier Wochen deutlich zugenommen", so das Fazit der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Dies habe sich positiv auf die Arbeitslosenquote ausgewirkt. Sie liege jetzt bei 4,3 Prozent. In den vergangen vier Wochen konnten 3.357 Frauen und Männer laut Pressemitteilung ihre Arbeitslosigkeit beenden - gut 1.200 mehr als im Januar.

Im Bezirk der Hauptagentur Karlsruhe waren, so heißt es weiter, am Ende des Berichtsmonats 9.819 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das waren 323 Personen weniger als im Januar und knapp 800 weniger als vor einem Jahr zur gleichen Zeit. Die Arbeitslosenquote liegt laut Agentur jetzt bei 4,3 Prozent.

In den vergangen vier Wochen hätten 3.357 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden können. "Sie haben jetzt wieder Arbeit, besuchen eine berufliche Weiterbildung oder eine betriebliche/schulische Ausbildung", heißt es weiter.

Gleichzeitig hätten sich 3.026 Personen in der Karlsruher Hauptagentur neu oder erneut arbeitslos melden müssen. Der Karlsruher Arbeitgeberservice akquirierte nach eigener Aussage im Februar 1.224 neue Arbeitsstellen. Das Gesamtangebot sei dadurch im Jahresvergleich um 265 Angebote auf 3.266 gestiegen.