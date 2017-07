Doppelte Freude: Zwei Projekte, an denen das KIT beteiligt war, wurden im Juli bei der Verleihung des Umwelttechnikpreises Baden-Württemberg 2017 geehrt.

Alle zwei Jahre vergibt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg den Umwelttechnikpreis für hervorragende und innovative Produkte und Verfahren in der Umwelttechnik. Dieses Jahr ging der 1. Preis in der Kategorie "Energieeffizienz" an das Projekt Solink. Das ist eine Wärmeversorgungseinheit für Häuser, die auf einer Verknüpfung von Photovoltaik und Solarthermie mit einer Wärmepumpentechnik basiert. Eine Markteinführung durch den Industriepartner Consolar Solare Energiesysteme GmbH ist für 2018 geplant.

In der Kategorie "Emissionsminderung, Aufbereitung und Abtrennung" ging der dritte Preis an die Ineratec GmbH, ein Spin off des KIT. Es entwickelt und vertreibt chemische Kompaktreaktoren, um nachhaltige Chemikalien und Kraftstoffe herzustellen.

"Wir wollen innovativ sein – zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Der Umwelttechnikpreis an zwei Technologien, die wir maßgeblich vorangetrieben haben, bestärkt uns darin", so Professor Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation und Internationales am KIT, in einer Pressemitteilung.