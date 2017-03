Lange Strecken mit dem Elektroauto und die Gewissheit, immer eine Ladesäule in Reichweite zu haben war bislang meist ein Problem. Das soll sich nun ändern. Gemeinsam mit EnBW will Tank & Rast den Aufbau von weiteren E-Ladestationen vorantreiben.

Zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) plant Tank & Rast - welche bis auf wenige Ausnahmen alle Autobahnraststätten und deren Tankstellen in Deutschland verpachtet, betreibt und verwaltet- bis Ende 2017 möglichst an allen rund 400 Autobahnraststätten in ihrem Servicenetz moderne Schnellladesäulen zu installieren. EnBW soll dabei für den Betrieb der Ladestationen entlang der Autobahnen im Südwesten und Süden Deutschlands verantwortlich sein.



Schon heute betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben Schnellladesäulen an 34 Tank & Rast-Standorten in Baden-Württemberg. Zukünftig sollen an über 100 Standorten je eine 50-Kilowatt-Schnellladesäule aufgebaut und bald darauf eine Aufrüstung auf 150 kW-Technologie vorbereitet werden.



Bei den neuen Ladesäulen handelt es sich um sogenannte Multi-Charger, die je einen Anschluss für das Laden mit 50 Kilowatt sowie einen Anschluss für das Wechselstrom-Laden mit bis zu 43 kW ermöglichen. Die Ladekabel verfügen über alle drei gängigen Steckertypen und sind fest an den Säulen angebracht. Somit ist der Kunde nicht mehr auf ein mitgebrachtes Ladekabel angewiesen.

"Freiheit, jederzeit und schnell Energie nachzutanken"



Die Ladesäulen werden zunächst mit einer Ladeleistung von 50 kW in Betrieb gehen. Ein E-Fahrzeug mit einem Verbrauch von 15 Kilowattstunden (kWh) kann somit in weniger als 20 Minuten mit Energie für rund 100 Kilometer Fahrt aufgeladen werden. Bis 2018 sollen die Standorte mit eine Ladeleistung von mehr als 150 kW aufgerüstet werden.



Auch das Bezahlen wird vereinfacht: Bezahlt werden kann wie an den bisherigen Schnellladesäulen der EnBW nicht nur mit allen gängigen Ladekarten, sondern auch per App, über das Hubject-Bezahlportal "intercharge direct" oder durch Einstecken einer EC- oder Kreditkarte.



"Mit dem Aufbau einer flächendeckenden Schnelllade-Infrastruktur an baden-württembergischen Autobahnraststätten haben wir gezeigt, dass wir in kurzer Zeit ein Hochleistungs-Ladenetz errichten und betreiben können. Die neuen von uns betriebenen Ladesäulen an Tank & Rast-Standorten werden den Fahrern von E-Autos auch außerhalb Baden-Württembergs die Freiheit geben, jederzeit und schnell Energie nachzutanken", erklärt Lars Walch, Leiter E-Mobilität bei der EnBW.