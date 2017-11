Förderung der E-Mobilität: Kult will mehr Ladesäulen, Lastenräder und guten ÖPNV

In dieser Woche hat sich die Kult-Fraktion ihre Positionierung im Bereich "E-Mobilität" betont. Die Stadt solle bei diesem Thema aus Sicht der Fraktion eine Vorbildfunktion einnehmen.

Am Montag erneuerte die Kult-Fraktion vor Vertretern der Presse ihre Forderungen an das städtische Mobilitätskonzept. Zu dem Termin waren sie den eigenen Angaben zufolge ebenfalls mit nur einer Ausnahme mit dem Rad oder einem E-Fahrzeug angereist. "Wir möchten Zeit und Ort nutzen, um auf die Versäumnisse der Stadt Karlsruhe in Sachen E-Mobilität hinzuweisen. Zugleich wollen wir auch die Vorbildfunktion der Stadtverwaltung betonen", erläuterte Lancier, Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsbetriebe.

Kult führe damit ein Kernthema der Karlsruher Liste (KAL) fort, welches sie schon im Doppelhaushalt 2013/14 eingebracht hatte: Damals wie heute geht es grundsätzlich um die nachhaltige Modernisierung des städtischen Fahrzeugpools, "anfangs gegen große Widerstände seitens der Stadtverwaltung", erinnerte Kult-Stadtrat Michael Haug (KAL) im Wortlaut der Pressemeldung. Nur mit der Unterstützung anderer Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat kam die Teilelektrifizierung des städtischen Fuhrparks dann 2015 auf den Weg.

Erst der Anfang ist gemacht

Die Forderungen der Kult-Fraktion betreffen die städtische Fahrzeugflotte, die Ladeinfrastruktur in der Stadt sowie einen Ausbau des ÖPNV. Schwerpunkt der städtischen Mittelverwendung aus KULT-Sicht: "Infrastruktur schaffen, zwei- und dreirädrige E-Fahrzeuge beschaffen", formuliert Lancier. Michael Haug weiter: "Weg vom motorisierten Individualverkehr, weg von Diesel und Benzin, hin zu Elektromobilität sowie Hybrid- und Gasantrieb, hin zu deutlich kleineren Fahrzeugen."

Diese Leitlinien helfen aus Kult-Sicht auch auf dem Weg zu einer verkehrsberuhigten, lärmarmen und innovativen Stadt. "Auch die städtischen Mitarbeiter haben Verantwortung für das Klima in unserer Stadt – allen voran die Bürgermeister!", forderte Haug weiter. Mit Blick auf den ÖPNV drängt Lancier: "Wir dürfen uns nicht auf früheren Erfolgen ausruhen." Seit 1900 gäbe es die eine elektrische Straßenbahn und damit eine sehr lange Tradition der E-Mobilität in Karlsruhe. "Schon aus innovativer Tradition muss sich die Stadt für den Streckenausbau stark machen, auch für die Elektrifizierung der Bahntrasse nach Landau und Neustadt!"

Der Umstieg auf E-Mobilität verlange auch in der Stadt eine bessere Infrastruktur zum sicheren Laden von E-Fahrzeugen und zum geschützten Abstellen insbesondere von E-Bikes: "Wir dürfen nicht in der Henne-Ei-Debatte feststecken. Deshalb wünschen wir, dass neue Lichtmasten mit Schnell-Lademöglichkeiten ausgestattet und alte nachgerüstet werden", erklärt Haug.