Fliegen am FKB: Flughafen erhält gute Noten im Deutschland-Vergleich

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat den Flughafencheck 2016, in dem die Sicherheit der deutschen Flughäfen aus Pilotensicht bewertet wird, veröffentlicht. Das teilt ein Flughafensprecher in einer Pressemeldung mit. Die Durchschnittsbewertung des aktuellen Flughafenchecks liegt bei der Note 2,1. Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) habe damit - wie schon im Vorjahr - eine überdurchschnittliche Bewertungsnote von 1,9 erhalten.

Dies zeige deutlich, dass der FKB durch die Ausbaumaßnahmen bei den Flugbetriebsflächen in den Jahren 2006 bis 2009, die Flugsicherheit auf den Standard internationaler Verkehrsflughäfen gebracht habe, so ein Pressesprecher.

Manfred Jung, Geschäftsführer der Baden-Airpark, freut sich über die gute Beurteilung: "Die Verbesserung der Flugsicherheit ist eine dauerhafte Aufgabe. Am FKB werden deshalb zum Beispiel bis Mitte des Jahres 2017 satellitengestützte An- und Abflugverfahren zugelassen werden. Ebenso wird noch in diesem Jahr die Vorfeldbeleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, um dort bessere Sichtverhältnisse für die Flugzeugabfertigung zu schaffen."