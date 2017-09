vor 1 Stunde Stuttgart/Karlsruhe Ferien bringen Passagierplus an Flughäfen in Karlsruhe und Stuttgart

Die Sommerferien haben den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden in diesem Sommer mehr Passagiere beschert als im Vorjahr. Rund 1,8 Millionen Menschen starteten oder landeten in der Ferienzeit in Stuttgart - etwa drei Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Flughafen mitteilte.

