Fast 300.000 Euro: Land fördert Digitalisierung an Karlsruher Hochschulen

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie die Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft profitieren vom Födergeld des Landes. Mit dem Geld werden Projekte finanziert, die Studenten fit im Umgang mit digitalen Medien machen sollen.

In dieser Legislaturperiode sei es für die baden-württembergische Landesregierung ein Schwerpunktthema, die Digitalisierung im Land zu fördern. Insgesamt 13 Hochschulen des Landes Baden-Württemberg werden mit einer Summe von zwei Millionen aus dem Förderprogramm "Digital Innovations for Smart Teaching- Better Learning" bezuschusst.

"Mit E-Learning schaffen wir spannende neue Arten des Lernens und vermitteln Fertigkeiten für ein erfolgreiches Berufsleben im 21. Jahrhundert", so Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, in einer Pressemitteilung des Landes. Der Karlsruher Abgeordnete und Sprecher für Hochschulpolitik im Landtag Alexander Salomon (Grüne) betont die vielfältige Möglichkeiten, die Studenten durch die Digitalisierung geboten seien.

Am KIT zeigt sich die finanzielle Unterstützung konkret an der Förderung von 78.900 Euro für ein Projekt, das den Studenten onlinebasiert Kompetenzen vermitteln soll, die sie beispielsweise für eine erfolgreiche Masterarbeit oder Promotion benötigen würden.

An der Hochschule Karlsruhe werde ein Projekt zur Entwicklung von öffentlich zugänglichen Lern- und Lehrmaterialien, sogenannten Open Educational Resources (OER), gefördert. Über einen Zeitraum von 20 Monaten erhalte das Projekt eine Summe von 225.000 Euro.