Der dm-drogerie Markt ließ zusammen mit den Unternehmen TerraCycle und Unilever Kinderfahrräder aus Aluminiumdosen herstellen, welche an 200 verschiedene soziale Vereine und Institutionen gespendet werden. Zehn wurden in Karlsruhe offiziell übergeben.

Insgesamt 760 aus recyceltem Aluminium hergestellte Kinderfahrräder übergeben dm und Unilever im Februar an rund 200 lokale soziale Institutionen, Vereine und Netzwerke. Zehn davon wechselten in Karlsruhe den Besitzer: Bei der offiziellen Spendenübergabe der Initiative "R'cycle!" im dm-Markt in der Käppelestraße übergab dm-Gebietsverantwortliche Klaus Vogelbacher symbolisch eines der handgefertigten und TÜV-geprüften Fahrräder an Vertreter von acht sozialen und kulturellen Einrichtungen in Karlsruhe und Umgebung.

Drei "R'cycle!"-Kinderfahrräder gingen an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Karlsruhe und jeweils eines an die Jugendverkehrsschule Bruchsal, die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bruchsal und die Grund- und Werkrealschule Östringen-Odenheim.

Alle Alu-Dosen-Teile wurden verwertet

Auch das Kinder- und Jugendzentrum Specht in Ettlingen, der Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung Durmersheim, Waghäusel Hilft e.V. und die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Zeutern erhielten ein "R'cycle!"-Kinderfahrrad. Der Wert eines Fahrrads beträgt rund 1.000 Euro.

Für die Herstellung der Fahrräder wurden leere Aludosen der dm-Kunden zu 100 Prozent recycelt und unter Zugabe von weiterem Alu zu Rohren für Kinderfahrradrahmen verarbeitet. Die dm-Kunden konnten ihre leeren Aludosen für "R'cycle!" ab Sommer 2015 bis Frühling 2016 in den Märkten in ganz Deutschland abgeben.

Nach dem von Kooperationspartner TerraCycle koordinierten Recyclingprozess produzierte eine Fahrradmanufaktur in Niedersachsen in Handarbeit die 24 Zoll großen Räder – ideal für Kinder im Alter von etwa neun bis zwölf Jahren. Beim Recycling der Aluminiumdosen verwendeten sie alle Bestandteile vollständig, verwerteten beispielsweise auch das Restgas thermisch und wandelten den Kunststoff in Plastikgranulat um. Aus dem eingeschmolzenen Aluminium entstanden die Rohre für die Kinderfahrradrahmen.