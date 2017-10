Der ehemalige Geschäftsführer der Betrugsfirma Flowtex, Manfred Schmider, und seine Ex-Frau stehen in der Schweiz erneut vor Gericht. Sie wehren sich im Kanton Thurgau gegen eine frühere Verurteilung unter anderem wegen Geldwäsche.

Beim Berufungstermin am Mittwoch machten Schmider und seine Ex-Frau von ihrem Recht Gebrauch, zu schweigen, wie die Schweizer Nachrichtenagentur sda berichtete. Mit auf der Anklagebank war auch ihr ehemaliger Anwalt. Alle drei hatten gegen Urteile vom Januar 2016 Berufung eingelegt.

Der Fall Flowtex war einer der größten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Schmider, genannt "Big Manni", hatte mit seiner Firma in Ettlingen bei Karlsruhe Spezialbohrgeräte verkauft, die nur auf dem Papier existierten. Im Jahr 2000 flog er auf. Schmider saß in Deutschland bis 2007 sieben Jahre lang in Haft.

In Thurgau geht es darum, ob Vermögenswerte im Umfang von etwa 25 Millionen Franken in die Schweiz verschoben wurden. Hauptangeklagte ist die Ex-Frau, die das Gericht im Januar 2016 zu drei Jahren Gefängnis - davon zwei auf Bewährung - und einer Geldstrafe verurteilt hatte. Der Anwalt soll dabei geholfen haben und war zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen Schmider lautete auf 14 Monate Haft, die Hälfte davon auf Bewährung. Vor Januar wird nicht mit einem Urteil gerechnet.