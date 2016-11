vor 23 Stunden Stuttgart/Baden-Baden Eurowings-Streik: Ausfall auch am Flughafen Baden-Baden

Der Streik der Lufthansa-Billigtochter Eurowings in Düsseldorf und Hamburg hat sich am Dienstag auch auf Flüge im Südwesten ausgewirkt. Am Stuttgarter Flughafen sei ein Flug von und nach Hamburg gestrichen worden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Stuttgart. Auch am Baden Airpark fiel eine Flugverbindung aus.