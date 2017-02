"Eurexpo" in Frankreich: Karlsruher Stände auf großer Berufsmesse in Lyon

Die Messe "Mondial des Métiers" findet vom 2. bis zum 5. Februar auf dem Messegelände Eurexpo in Lyon statt. Mit dabei sind auch Schulen aus der Region, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) ankündigt.

Mit 21 Personen nehme das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr an der Messe teil und sei unter anderem mit einem Stand im Sonderbereich "Internationale Beziehungen und Europa" vertreten, berichtet das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Informieren könnten sich Besucher über alle Fragen rund um das Thema Ausbildung, Studium, Leben und Arbeiten in Baden-Württemberg.

Mit dabei sind laut Pressemitteilung außerdem das Goethe-Institut Lyon und das Deutsch-Französische Jugendwerk und sowie die "Mobiklasse". In Kooperation mit der Josef-Durler-Schule aus Rastatt würden Ausbilder zudem den Beruf des Tischlers beziehungsweise des Schreiners mit Schauvorführungen und Mitmach-Aktionen für das Publikum vorstellen.

In Zusammenarbeit mit der Carl-Benz-Schule aus Gaggenau nehme das Land außerdem an den internationalen Berufsvorführungen im Sonderbereich "Automobil" mit einer Gruppe von drei Auszubildenden aus dem Bereich Kraftfahrzeugtechnik sowie einem fachlichen Betreuer teil.

Im Auftrag und finanziert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, organisiert das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat Grenzüberschreitendes Zusammenarbeit und Europa die Präsentation des Landes, nach eigenen Angaben den Stand des Landes Baden-Württemberg auf der Messe.