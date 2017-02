vor 32 Minuten Karlsruhe/Altbach EnBW will Kraftwerk schließen und Kohle-Anteil mindern

Der Energiekonzern EnBW will Block 1 des Heizkraftwerks Altbach/Deizisau (Kreis Esslingen) aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Damit würde sich der Steinkohleanteil im Kraftwerkspark gegenüber 2013 um 40 Prozent reduzieren, teilte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mit.