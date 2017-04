vor 16 Stunden Karlsruhe/Neckarwestheim EnBW tauscht Brennelemente im AKW Neckarwestheim aus

Der Energieversorger EnBW will Brennelemente im Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) austauschen. Dazu werde der Reaktor in der Nacht zum Freitag vom Netz genommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mit.