vor 1 Stunde Karlsruhe EnBW stockt Anteil an Mannheimer MVV auf

Deutschlands drittgrößter Stromkonzern EnBW stockt seinen Anteil am Mannheimer Energieunternehmen MVV wirksam auf: Wie die EnBW am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, wird die bestehende Beteiligung von 22,48 Prozent auf 28,76 Prozent erhöht.