Der Energiekonzern EnBW baut einen riesigen Windpark in der Nordsee. Bis zum August 2019 sollen 71 Windräder mit einer Gesamtleistung von insgesamt rund 500 Megawatt errichtet werden und ans Netz kommen, teilte der drittgrößte deutsche Versorger am Freitag in Karlsruhe mit.