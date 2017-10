vor 3 Stunden Karlsruhe EnBW gibt Pläne für Pumpspeicherkraftwerk Atdorf auf

Der Energieversorger EnBW hat seine Pläne zum Bau eines riesigen Pumpspeicherkraftwerks im Südschwarzwald aufgegeben. Das Milliardenprojekt in Atdorf werde nicht weiter verfolgt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit.

