vor 1 Stunde Karlsruhe EnBW erhält Zuschlag für Windpark in der Nordsee

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) hat den Zuschlag für den Meereswindpark "He Dreiht" in der Nordsee erhalten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mit. Es setzte sich bei der Ausschreibung gegen mehrere Mitbewerber durch.