Wie der Energieversorger EnBW am Mittwoch mitteilte, legte der für den Transport von Castoren vorgesehene Schubverband in den Morgenstunden ab und befindet sich derzeit auf der Fahrt nach Neckarwestheim. In einer Pressemitteilung gibt EnBW nun Infos zum heutigen Castor-Transport an.

Der Transport von Castoren aus dem Kernkraftwerk Obrigheim in das Standort-Zwischenlager in Neckarwestheim ist umstritten: Wie sicher ist der Transport? Kann von einer gesicherten Lagerung in Neckarwestheim ausgegangen werden? Und warum findet der Transport überhaupt auf dem Neckar statt? Die EnBW beantwortet diese Fragen nun in einer Pressemeldung.

Warum geht die EnBW davon aus, dass der Transport sicher ist?

Der Schutz von Menschen und Umwelt werde von der massiven, tonnenschweren Metallkonstruktion - der eingesetzten Castor-Behälter gewährleistet. Die Behälter haben laut dem Energieversorger in Tests nachgewiesen, dass sie auch unter extremen Bedingungen sicher sind. Spezielle Anforderungen gelten aber nicht nur für die beladenen Castoren, sondern auch für den Schubverband – bestehend aus Schubleichter und Schubboot – und den Ablauf des Transports.

Wie sicher ist die Lagerung der Castoren im Zwischenlager Neckarwestheim?

Laut EnBW verfügt das Zwischenlager in Neckarwestheim über eine Genehmigung, die erteilt wurde, nachdem die zuständige Behörde sich von der Einhaltung der strengen deutschen Vorgaben überzeugt hat. "Die Sicherheit des Zwischenlagers ist damit geprüft und gewährleistet. Mit anderen Worten: Das Zwischenlager in Neckarwestheim wurde genehmigt, weil Vorsorge getroffen ist, dass von ihm keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht," so der Energieversorger.

Der Untergrund des Standorts Neckarwestheim ist angeblich unsicher – stimmt das?

Die Anlagen in Neckarwestheim erfüllen nach den Angaben der EnBW alle gesetzlichen Vorgaben und unterliegen wie alle Kernkraftwerke und Zwischenlager in Deutschland strengen Kontrollen. Dies beziehe auch die Geologie des Standorts mit ein. "Permanente geologische Untersuchungen und behördliche Gutachten bestätigen regelmäßig, dass der Untergrund der Nuklearanlagen – und hierzu zählt auch das Zwischenlager – sicher ist," bestätigt die EnBW in einer Pressemitteilung.

Warum will die EnBW die Brennelemente von Obrigheim nach Neckarwestheim bringen?

Durch die Verlagerung der Brennelemente nach Neckarwestheim wird der Bau eines weiteren Zwischenlagers in Deutschland – also konkret in Obrigheim – nach Aussage der EnBW überflüssig und der Standort Obrigheim kann schneller zu einer konventionellen Industriefläche werden. Außerdem unterstütze der Abtransport der Brennelemente maßgeblich den weiteren verzögerungsfreien Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim.

Warum will die EnBW kein Zwischenlager in Obrigheim bauen?

Das Kernkraftwerk in Obrigheim sei bereits im Jahr 2005 abgeschaltet worden und werde seit 2008 zurückgebaut. Die Abbauarbeiten seien bereits weit fortgeschritten und sollen bis spätestens 2025 abgeschlossen sein.

Durch die Verlagerung der Brennelemente aus dem früheren Anlagenbetrieb in Obrigheim nach Neckarwestheim wird der Bau eines weiteren Zwischenlagers in Deutschland laut EnBW überflüssig, und der Standort Obrigheim kann schneller zu einer konventionellen Industriefläche werden. Das Zwischenlager in Neckarwestheim verfüge über 151 Stellplätze für Behälter mit Brennelementen. Davon werden jedoch – als Folge des vorzeitigen Ausstiegs aus der Kernenergie – nur rund 125 Plätze für die Zwischenlagerung der Brennelemente aus den beiden Kraftwerksblöcken in Neckarwestheim benötigt.

Die EnBW teilt dazu ergänzend mit: "Die Unterbringung der 15 Castoren aus Obrigheim ist also ohne Erweiterung des Zwischenlagers möglich. Und auch mit diesen 15 Castoren wird die Belegung des Zwischenlagers am Ende unter der ursprünglich genehmigten Maximalkapazität bleiben."

Warum findet der Transport auf dem Neckar statt?

Zur Prüfung der Machbarkeit einer Verlagerung der Brennelemente von Obrigheim nach Neckarwestheim hatte die EnBW im Jahr 2014 eine Transport- und Handhabungsstudie durchgeführt, in der die Optionen "Schiene", "Straße" und "Fluss" geprüft wurden. Der Weg über die Schiene konnte frühzeitig ausgeschlossen werden, da weder der Standort Obrigheim noch der Standort Neckarwestheim über einen Schienenanschluss verfügt. Dadurch wäre ein kombinierter Straßen-/Schienentransport erforderlich gewesen mit mehreren Umladevorgängen.

Im direkten Vergleich der verbliebenen Optionen "Straße" und "Fluss" ergab sich nach Aussage der EnBW bei beiden eine grundsätzliche Machbarkeit, jedoch mit Vorteilen für den Weg über den Neckar. Die Kraftwerke Obrigheim und Neckarwestheim liegen beide direkt am Neckar, so dass die Be- und Entladung von Schiffen auf kurzem Wege erfolgen kann.

Weitere Vorteile gegenüber einem Straßentransport seien, dass bei einem Schiffstransport deutlich weniger Einzelmaßnahmen – wie etwa die Umgehung von Engstellen in Form von Unterführungen und Verkehrskreiseln – erforderlich seien. Damit würden auch umfangreiche Rückwirkungen auf den Individualverkehr vermieden werden.