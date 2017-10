Am Freitag, 6. und Samstag, 7. Oktober, dreht sich in der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe alles um die berufliche Zukunftsplanung von Jugendlichen. Hier findet die Berufsorientierungsmesse Einstieg Karlsruhe statt. Rund 120 Unternehmen und Hochschulen bieten Schülern, Eltern und Lehrkräften Informationen für die Berufswahl.

Orientierung und Beratung gebe es allerdings nicht nur bei den Ausstellern selbst, sondern auch im großen Begleitprogramm, wie die Verantwortlichen in einer Pressemeldung bekannt gaben. So könnten die Besucher in der Berufe Challenge verschiedene Berufsbilder ganz praktisch ausprobieren.

Auch in über 40 Vorträgen habe man die Möglichkeit, mehr über einzelne Ausbildungsberufe oder Studiengänge zu erfahren und sich im Bewerbungsforum Tipps für das Assessment Center oder die Bewerbungsmappe zu holen. Eltern und Lehrkräfte erwarte ein gesondertes Vortragsprogramm.