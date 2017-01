Über 300 Unternehmen und schulische Ausbildungsstätten aus der gesamten TechnologieRegion Karlsruhe präsentieren sich am Samstag, 21. Januar von 10 Uhr bis 15.30 Uhr auf der Messe "Einstieg Beruf" in der Karlsruher dm-arena.

Speed-Dating und Praktikantensuche

Bei kostenfreiem Eintritt informieren die Aussteller über 180 Ausbildungsberufe in den Bereichen Industrie, Handel, Gesundheit, Dienstleistung und Handwerk. Darüber hinaus geben Bildungseinrichtungen und -träger Einblicke in weiterführende Schulabschlüsse, Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein Bewerbungsmappencheck des BEO-Netzwerks rundet das vielfältige Angebot der Ausbildungsmesse ab. Der Eintritt ist für Besucher kostenfrei.

Viele der Unternehmen haben zum Zeitpunkt der Messe noch nicht alle Ausbildungsplätze für 2017 besetzt. Das Speed-Dating bietet die Möglichkeit, in einem 10-minütigen Gespräch mit Bewerbungsunterlagen von sich zu überzeugen. Ausbildungsleiter und Personalverantwortliche von mehr als 40 Unternehmen freuen sich auf interessierte Bewerber und geben direktes Feedback. Das Speed-Dating findet von 12 Uhr bis 14 Uhr parallel zur Messe statt.

Eine weitere Möglichkeit, einen Ausbildungsbetrieb zu "daten", bietet die Show "Praktikant gesucht" um 11 Uhr und um 13 Uhr. Angelehnt an die sehr bekannte Herzblatt-Show lernen sich Ausbildungsunternehmen und Jugendliche "blind" kennen.

Berufe live erleben

In zahlreichen Branchen macht sich der zunehmende Fachkräftemangel besonders bemerkbar. So zum Beispiel in Berufen der Metall- und Elektroindustrie (M+E), der Hotel- und Gastronomiebranche sowie in vielen handwerklichen Berufen. Auf der Ausbildungsmesse präsentieren sich daher diese Branchen mit speziellen Angeboten.

Das neugestaltete und über 700 m² große Handwerker-Areal informiert über 130 verschiedene Handwerksberufe. Egal ob duale Ausbildung, Bachelor oder Fachpraktiker – hier bekommen Fachkräfte von morgen erste Einblicke in die Berufswelt und können ihr Talent an zahlreichen Mitmachstationen unter Beweis stellen, so beispielsweise einen Rundbogen mauern oder sich beim Säge- und Nagelwettbewerb miteinander messen.

Ein Highlight bildet das Maler-Handwerk mit einem 20 Meter langen Brillux-Showtruck. Ganz nach dem Motto „von Azubis für Azubis“ haben sich Auszubildende mit TV-Wand, interaktiven Video-Interviews, iPads, digitaler Farbgestaltung und vielem mehr selbst verwirklicht.

Ein Messestand informiert ausbildende Unternehmen, Jugendliche und Eltern zu den Themen "Grenzüberschreitende Ausbildung" in der Oberrhein-Region, internationale Ausbildungsangebote sowie Anerkennung von Berufsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden.